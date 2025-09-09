Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Электростали

В субботу в Электростали прошел День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды от сервисов Сбера и получить консультации от сотрудников банка. Юным гостям подарили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также пригласили к участию в творческой мастерской по росписи картонных домиков.