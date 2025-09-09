Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Электростали
Фото - © Виды города Электросталь/Медиасток.рф
В субботу в Электростали прошел День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды от сервисов Сбера и получить консультации от сотрудников банка. Юным гостям подарили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также пригласили к участию в творческой мастерской по росписи картонных домиков.
«Электросталь — город металлургов и атомщиков, город-труженик с огромным промышленным потенциалом. Ваша сила — в уникальном производственном наследии и высококлассных специалистах. Мы верим, что именно такие опорные города, как ваш, являются промышленным каркасом и гарантией стабильности нашего региона», — отметил управляющей Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.