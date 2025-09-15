Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Долгопрудного

Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, а также приняли активное участие в творческих мастерских по рисованию картонных домиков и в игре в гигантскую дженгу.

«Поздравляю всех жителей Долгопрудного с праздником! Такие мероприятия объединяют нас, способствуют сохранению традиций, вдохновляют на движение вперед. Желаю дальнейшего процветания и благополучия городу и его жителям», — поделился заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.