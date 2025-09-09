Сбербанк присоединился к празднованию 195-летия города Балашихи

Город Балашиха отметил 195-летие со дня основания. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды от сервисов Сбера и получить консультации от сотрудников банка. Юным гостям подарили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также пригласили к участию в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«195 лет — это не просто возраст, это фундамент будущего. Балашиха демонстрирует, как можно, сохраняя богатейшую историю, динамично развиваться и становиться современным, технологичным и комфортным для жизни городом-спутником. От всего сердца желаю городу и его жителям процветания и новых свершений!» — отметил управляющей Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.