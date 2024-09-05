Сбербанк передаст свою платформу мульти-QR консорциуму банков

Сбербанк в рамках создания единого платежного QR передаст свою платформу мульти-QR консорциуму, который насчитывает уже более 20 банков, заявил президент — председатель правления банка Герман Греф.

«Мы начинали втроем, три банка, сейчас к нам присоединились более 18 банков. Поэтому мульти -QR платформа по факту уже существует, мы последние пять лет очень активно ее развиваем», — сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Он уточнил, что сегодня 18 банков — это 81% всей эмиссии в стране.

«Мы договорились со всеми коллегами о паритетном участии и о том, что мы свою платформу передадим в собственность консорциума. Поэтому уже никакой нашей собственной платформы не будет, мы ее отчуждаем от Сбера», — добавил он.

Помимо развития единого QR консорциумом, сейчас ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) с другими банками пилотируют универсальный платежный QR. В тестировании также участвует около 20 кредитных организаций.

«Мы считаем, что, конечно, следует договориться с ЦБ и развивать мульти-QR-платформу», — сказал Греф.

Глава Сбера выразил надежду, что компании удастся договориться с ЦБ.

«Как минимум, наша платформа позволяет, если такое решение будет ЦБ принято, в том числе подключить и использовать вторую платформу, НСПК. И подключение двух наших платформ друг к другу позволит существовать двум системам, поэтому мы и такой вариант посмотрели. Мы категорические противники монопольного одного существования такого со стороны НСПК, считаем, что в перспективе это принесет только минусы в развитии технологии», — сказал глава Сбербанка.

По его словам, решение по этому вопросу может быть выработано до конца года.