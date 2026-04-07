Сбер запускает пилот сервиса для оптимизации маршрутов грузоперевозок

«Мы видим, насколько предпринимателям важно иметь простые и понятные инструменты для управления перевозками. Новый сервис позволяет владельцу даже небольшой транспортной компании в режиме реального времени видеть экономику каждого рейса, планировать маршруты и контролировать финансы — без лишних затрат времени и ресурсов. Для нас это часть большой работы по поддержке малого бизнеса: мы хотим, чтобы современные цифровые инструменты были доступны каждому предпринимателю, а не только крупным игрокам рынка», — уточнил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Новое решение ориентировано на компании, работающие в сфере логистики, и направлено на повышение эффективности планирования рейсов, прозрачности финансовых показателей и снижение операционных издержек. Сервис позволяет в автоматическом режиме формировать оптимальный маршрут и одновременно рассчитывать экономику перевозки. Пользователь получает прогнозируемый доход по направлениям для межрегиональных грузоперевозок, видит все сопутствующие расходы и итоговую прибыль по конкретному рейсу с учетом актуальных рыночных ставок, тоннажа и типа кузова транспортного средства.

Функциональность сервиса охватывает не только этап планирования, но и сопутствующие бизнес-процессы. На основе рассчитанного маршрута система автоматически формирует счет на оплату для заказчика, а сам маршрут может быть направлен водителю напрямую в навигатор. Все сформированные маршруты сохраняются в едином журнале, где пользователю доступна аналитика по средним тарифам, общей выручке и эффективности использования автопарка за выбранный период. Также в системе реализован просмотр поступлений от заказчиков на основе банковских выписок, что упрощает контроль оплат.

Отдельное внимание уделено возможностям управления бизнесом. Предприниматель может предоставить доступ к системе логисту для работы с маршрутами, сохраняя при этом контроль над ключевыми показателями без необходимости погружения в операционные процессы. Для более точного планирования в сервисе доступна карта с необходимыми слоями данных грузовой инфраструктуры, которые учитываются при построении маршрутов.

Подключение сервиса осуществляется через отраслевое решение Сбера «Транспорт».