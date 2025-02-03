Сбер составил список необычных предметов залога в портфеле по итогам 2024 года

Специалисты залоговой службы Сбера проанализировали необычные предметы, которые клиенты предлагали банку в качестве залога в 2024 году, передает пресс-служба Сбера.

Среди них, например, культурные и спортивные объекты: театр, ледовая арена, центры для хоккея и серфинга, цирк и скейт-парк. А еще робот-тренажер Гоша (он помогает обучать людей навыкам сердечно-легочной реанимации), жилой дом с музеем ретроавтомобилей, пчелы и омшаник (утепленное помещение для зимовки пчел). В список также вошли фонтан, каноэ и салонный рояль. Часть из этих объектов Сбер принял в качестве залога от своих корпоративных клиентов.

Статус самого дорогого объекта залога третий год подряд сохраняет пакет акций стоимостью более 500 млрд рублей, а самого дешевого — доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью стоимостью 1 копейка.

Общая стоимость объектов, по которым эксперты провели залоговую экспертизу в 2024 году, превысила 31 трлн рублей.