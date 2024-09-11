Сбер поздравил жителей Химок с 85-летием города

Праздник, посвященный юбилею города Химки, прошел в парке имени Л. Н. Толстого. Для гостей и посетителей подготовили культурно-развлекательную программу: мастер-классы, творческие фестивали, интерактивные игры и концерты.

«День города — это торжество, которое объединяет все поколения. Сбер с радостью участвует в праздновании 85-летия города Химки и активно поддерживает инициативы, которые затрагивают различные сферы жизни горожан. Наша миссия — быть надежным партнером региона и содействовать его развитию», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

На празднике работали интерактивные площадки, в том числе и специальная развлекательная зона от официального партнера — Сбера, где гости могли принять участие в различных активностях.

«Фестиваль в честь 85-летия Химок стал настоящим праздником для всех нас! Мы с удовольствием участвовали в нем и общались с горожанами. Было невероятно приятно видеть столько счастливых улыбок и чувствовать атмосферу единства. Особое внимание хочется уделить вкладу Сбера в организацию мероприятия. Благодаря их усилиям была создана потрясающая детская зона с анимацией и другими увлекательными активностями», — сказала заместитель Главы г. о. Химки по административной работе Олеся Романова.

Она также поблагодарила Сбер за чудесный подарок городу.

«Мы отлично провели время на Дне города. Особенно понравилась зона от Сбера, где можно было разукрасить мегараскраску, сделать аквагрим, повеселиться и просто хорошо провести время», — рассказал житель города Химки Дмитрий Светлицин.