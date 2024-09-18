Сбер поздравил жителей Балашихи с Днем города

Жители Балашихи отметили 194-й день рождения города. Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Железнодорожный, в парках «Пехорка» и «Пестовский». Для гостей и жителей города прошли музыкальные фестивали, спортивные состязания и иммерсивный спектакль.

«Балашиха — крупнейший город Московской области, который продолжает активно развиваться. Сбер рад быть участником городских преобразований, вместе с городом мы внедряем инновации и реализуем проекты, которые не только повышают уровень жизни жителей Балашихи, но и делают город точкой притяжения для туристов и инвесторов. Желаем Балашихе процветания и дальнейших успехов!» — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Олег Осипов.

Ко Дню города был открыт 40-й мурал. Предыдущие появились на фасадах подмосковных домов в рамках Международного фестиваля стрит-арта «Культурный код», который проходил в 2022 году. При поддержке Сбера на информационных стендах установленыQR-коды, которые позволяют перейти на платформу СберЗвук и воспользоваться аудиогидом.

«День рождения любимого города мы отмечаем как собственный праздник, с концертами и угощеньями. Я рада, что с каждым годом Балашиха становится только лучше, и желаю городу двигаться только вперед, развиваясь на благо всех его жителей», — сказала жительница БалашихиМарина Курочкина.