Сбер поздравил Красногорск с Днем города

В минувшие выходные Красногорск отметил День города, к празднику присоединился и Сбер. В городском парке на площадке банка посетители сыграли в «Дженгу» и кольцеброс, а также испытали удачу на «Колесе фортуны». Точкой притяжения стала уютная зона отдыха с зелеными пуфами — здесь гости могли пообщаться и сделать яркие фотографии на память.

«Мы рады быть частью такого важного для города события. Для нас важно не только предоставлять финансовые услуги, но и участвовать в жизни города, создавать поводы для радости и объединять людей», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер, «Самокат») и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).