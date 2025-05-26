Сбер помогает развивать бизнес 190 тыс. предпринимателей Подмосковья

Среди банковских решений для малого бизнеса у предпринимателей Подмосковья широко востребованы отраслевые решения для бизнеса – сегодня 22 тысячи клиентов развивают свой бизнес, используя отраслевые решения. Каждый второй клиент пользуется зарплатным проектом Сбера. Предпринимателям Московской области также доступны специальные условия кредитования, программы реструктуризации и образовательные инициативы, направленные на повышение устойчивости бизнеса.

«Малый бизнес — движущая сила регионального развития. Именно предприниматели создают рабочие места, внедряют инновации, формируют экономику завтрашнего дня. В 2024 году общий объем финансирования клиентов малого и микробизнеса на территории Среднерусского банка достиг 274 млрд рублей — и это не просто цифры, это конкретные бизнесы, которые развиваются, масштабируются, ищут новые рынки. Сегодня общее число клиентов-предпринимателей Сбербанка на территории Московской области и девяти ближайших регионов превышает 393 тысячи. Мы стремимся быть для них не просто финансовым партнером, а надежной опорой в любых ситуациях. Мы верим в синергию — в доверие, в открытый диалог и в то, что вместе с бизнесом можем делать гораздо больше для развития наших регионов. В День российского предпринимательства хочу поздравить всех, кто движет экономику вперёд, кто рискует, создает, растет. Сбер всегда рядом — и готов поддерживать вас на каждом этапе пути», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.