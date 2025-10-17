Сбер поддержал турнир «Поэтический ринг» в Московской области

В Сергиевом Посаде для людей старшего поколения прошел областной турнир «Поэтический ринг». Партнером мероприятия, направленного на поддержку социальной и творческой активности представителей старшего поколения, выступил Сбер. Сотрудники банка провели для участников мастер-класс, где рассказали об эффективных упражнениях для тренировки памяти и мышления.

«Для Сбера поддержка клиентов старшего поколения — часть социальной миссии. Мы стремимся создавать среду, где люди чувствуют себя востребованными и активно участвуют в жизни общества. И подобные проекты отлично решают эту задачу», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Важность турнира отметили и его участники.

«Я впервые приняла участие в таком мероприятии и получила массу позитивных эмоций. Такие события заряжают энергией, дарят новые знакомства и показывают, что жизнь после выхода на пенсию только начинается», — сказала участница турнира Людмила Петровна.