Сбер поддержал интеллектуально–познавательный турнир «Рожденные в СССР» в Московской области

В Ивантеевке для людей старшего поколения прошел интеллектуально-познавательный турнир «Рожденные в СССР». Партнером мероприятия выступил Сбер. Сотрудники банка провели мастер-класс, где рассказали об эффективных упражнениях для тренировки памяти и мышления, сообщила пресс-служба Сбера.

«Для Сбера поддержка клиентов — стратегический приоритет. Мы стремимся не только предоставлять финансовые услуги, но и способствовать повышению качества жизни наших клиентов. Подобные мероприятия — это практический вклад в здоровое и активное долголетие граждан», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

По словам участников, подобные мероприятия — отдушина и мощный стимул для людей серебряного возраста.

«Здесь мы получаем колоссальный заряд энергии, общаемся с единомышленниками и заводим новые знакомства. Я ушла с массой позитивных эмоций и осознанием, что активная жизнь не заканчивается», — сказала участница Светлана Б.