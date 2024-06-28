Сбер объявил победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон»

Состоялись финал и церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Цифровой марафон» Сбера и «Школы 21». Во время конкурса участники проверили уровень своих цифровых навыков. Некоторые делали свои первые шаги в ИТ — работали с алгоритмами и информацией, востребованными языками программирования, — а более опытные эксперты решали реальные кейсы, разрабатывая цифровой продукт. В рамках церемонии наградили семь победителей категории «Новички», трех финалистов в категории «Исследователи» и троих — в категории «Эксперт». Всего в финале за победу боролось 77 человек. Победителями стали 13 лучших участников. Главный приз за первое место в номинации «Эксперт» — один миллион рублей — получил Михаил Перевалов.

«Дорогие финалисты первого „Цифрового марафона“ Сбера и „Школы 21“! Вы все уже победители, потому что ничего не боитесь и очень мотивированы. Из 90 тысяч участников марафона — 77 человек финалистов, это очень круто! И то, что сегодня вы здесь, — это точно ваша личная победа. Если вашей мотивации и смелости хватило на то, чтобы добраться до финала в таком сложном соревновании, как „Цифровой марафон“, — это верный знак того, что в будущем у вас будет все хорошо. Совершенно точно появятся предложения по работе, и вы сможете выбирать траекторию, по которой захотите двигаться дальше. У вас хорошая технологическая база и подготовка, которые позволят вам осваивать новые технологические рубежи. Эти две составляющие — мотивация и технологическая база — являются одними из важнейших элементов успешности людей. Ведь в современном мире без технологий успешным быть невозможно. И в этом у вас есть огромный задел. Я вас всех поздравляю с победой! Будьте уверены в своем будущем, двигайтесь и дальше с такими же скоростью, настойчивостью, трудолюбием — и у вас все в этой жизни получится!», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В этом году конкурс проводился впервые, в нем приняло участие более 90 000 человек со всей России. Больше половины из них (51,9%) выбрали категорию «Новичок». 35% определили себя как «Исследователи», и 13,1% были готовы сразиться в сложной категории «Эксперты». В финале большинство участников было из Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. Затем следуют Республика Татарстан, Новосибирская и Свердловская области. Большинство участников (62,3%) — в возрасте от 18 до 30 лет, 6,7% «марафонцев» — старше 45 лет.

«Цифровой марафон — это вообще уникальное соревнование, которое поражает своими заданиями, своими масштабами. Очень классно. Мне очень понравилось задание, которое напевала нейросеть, и мне нужно было на слух все это услышать и решить задачу. Когда я приехал сюда, я познакомился со многими ребятами. Талантливые, умные люди, много чего узнал от них нового. Я благодарю всю команду Сбера, „Школы 21“ за эту возможность поучаствовать, приехать в Москву. Я здесь не был очень давно, и я восхищен Москвой и этим конкурсом», — отметил победитель всероссийского конкурса «Цифровой марафон» Михаил Перевалов.

Финал конкурса проходил в московском кампусе «Школы 21». В нем участвовали представители категорий «Исследователи» и «Эксперты», набравшие максимальное количество баллов по результатам трех этапов — онлайн-игры, теста и цифрового диктанта, в котором нужно было на слух понять техническое задание и написать код на одном из пяти языков программирования. В финал вошли лучшие участники по результатам предыдущих этапов. Задание в финале состояло из технической и функциональной части, и его решением должно было стать программное обеспечение. За восемь часов ИТ-специалисты написали код, прошедший автоматическую проверку.

«Экспертов» наградили денежными призами: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. рублей — за второе и 300 тыс. рублей — за третье.

Лучшие в категории «Исследователь» выиграли путевку на алтайский курорт Сбера «Манжерок» на пять дней за первое место, поездку в пятизвездочный отель премиум-класса Mriya Resort & SPA за второе место и обучение в СберУниверситете на курсе «Управление ИТ-командой» — за третье.

Победители в категории «Новичок» получили умные девайсы от Сбера — мультимедийный смарт-дисплей SberPortal, смарт-приставку SberBox и умную колонку SberBoom Mini.

Также десять финалистов, которые подготовили интересные решения задач, особо отмеченные экспертной комиссией конкурса, получили сувенирные подарки от «Школы 21».