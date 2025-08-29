Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов

Сбер и Нетология заключили соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Московским авиационным институтом и Уральским федеральным университетом. Стратегическое партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли, передает пресс-служба банка.

Вузы и Нетология уже реализуют ряд совместных онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования при поддержке Сбера. Это магистратуры и бакалавриаты по направлениям искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности, продуктового маркетинга и аналитики, финансов и анализа данных.

«Наше стратегическое партнёрство направлено на улучшение подготовки ИТ-специалистов через интеграцию программ высшего и дополнительного образования. Совместные инициативы ведущих российских университетов с Нетологией при экспертной поддержке Сбера уже реализуются в формате онлайн-обучения. Мы продолжим развивать образовательные программы в ИТ, объединяя академические ресурсы вузов, технологические возможности платформы и отраслевой опыт Сбера. Особое внимание уделим обмену передовыми практиками и перспективным образовательным проектам. Наше сотрудничество открывает новые возможности для профессионального роста в цифровой экономике», — считает старший управляющий директор — директор центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик.

Новое партнерство поможет сделать образовательные программы в ИТ еще более эффективными благодаря экспертизе Сбера, ресурсам Нетологии и академическому опыту университетов. Стороны будут обмениваться лучшими практиками и воплощать в жизнь совместные проекты.

«Вопрос подготовки кадров в ИТ остаётся одним из самых насущных как для образовательных организаций и бизнесов, так и для экономики в целом. С ростом количества сервисов и цифровизации отраслей потребность в разработчиках, аналитиках, продакт-менеджерах и других ИТ-специалистах только увеличивается. По разным оценкам, нехватка кадров доходит до одного миллиона человек. Особенно острый дефицит работодатели отмечают в опытных специалистах. Мы видим эту потребность, и наше партнёрство нацелено именно на подготовку высококвалифицированных кадров и лидеров, которые смогут занять позиции уровня middle и senior», — прокомментировала генеральный директор Нетологии Марианна Снигирева.

Также проректор по учебной и методической работе Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Каменева рассказала более подробно о сотрудничестве.

«Мы активно и взаимовыгодно взаимодействуем и со Сбером, и с Нетологией. Но теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень — через синергию двух наших партнеров. Без сомнения, это позволит усилить и содержание, и кадровый состав и повысить качество подготовки на наших партнёрских образовательных программах бакалавриата и магистратуры. Считаю, что подписание этого соглашения открывает новые перспективы и к моделям партнерского взаимодействия в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России», — резюмировала она.