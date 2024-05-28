Саженцы яблони из Ивантеевского лесопитомника высадили в Тульской области

25 мая исполнилось 123 года со дня рождения крупнейшего ученого-селекционера Сергея Исаева, уроженца города Венева Тульской области. Он был учеником И. В. Мичурина и его верным последователем. Он создал более 40 сортов яблони, среди которых такие сорта, как Медуница, Конфетное, Осенняя радость, Северный Синап, Память Мичурина, Десертное Исаева, Народное, Коричное новое, Осенняя радость, Победитель, Юный натуралист. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В этот день на территории Центра культурного развития в городе Венева Тульской области произошло открытие памятника Сергею Ивановичу Исаеву. Особо символичной стала и церемония посадки 20 саженцев яблонь из сортов Сергея Ивановича, таким образом рядом с памятником появился и сад из его яблонь.

«Пять лет назад вместе с дочерью Сергея Исаева, доктором сельскохозяйственных наук Ириной Исаевой на территории Ивантеевского лесопитомника в Подмосковье был заложен маточный яблоневый сад. А сейчас яблоневый сад заложен из саженцев, выращенных уже в Ивантеевском лесопитомнике, на родине известного селекционера — в городе Венева Тульской области. Это величайший ученый, именно под его руководством разрабатывалась методика селекции плодовых культур, создана сеть опытных учреждений страны по садоводству. Дело Сергея Ивановича продолжается, и это очень ценно!» — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С напутственными словами к собравшимся обратились первый замминистра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, глава администрации муниципального образования Веневский район Андрей Шубчинский, гендиректор ГУП «Ивантеевский лесопитомник» Сергей Устинов, гендиректор АО «Ремонтно-строительное предприятие» Николай Ильин, проректор Евразийского международного университета, доктор педагогических наук, профессор Игорь Елеференко и викарий Тульской епархии епископ Веневский Феодорит.

После освещения Епископом Феодоритом памятника Сергею Ивановичу Исаеву собравшиеся высадили саженцы, привезенные из Ивантеевского лесопитомника, которые в будущем превратятся в красивый цветущий яблоневый сад и возможно, в скором времени, этот сад будет приумножен новыми саженцами Сергея Ивановича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.