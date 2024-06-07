Сати Казанова впервые забеременела в 41 год от фотографа из Италии

Российская певица Сати Казанова в социальных сетях заявила, что забеременела и ждет первенца. Артистке 41 год, она семь лет замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо, сообщает «МИР24» .

Свою беременность Казанова назвала «очень долгожданным и вымоленным чудом».

«Когда-нибудь я напишу книгу о том, как это было», — рассказала Казанова.

Артистка получила особую известность благодаря участию в группе «Фабрика». Сати Казанова покинула этот коллектив в 2010 году.

Ранее Казанова потребовала больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта, который должен был пройти в день траура по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Выступление певицы было запланировано на 24 марта в московском клубе «Баунс».