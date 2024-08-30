Сатанинский и желчный: как избежать отравления, собрав не тот гриб

Заведующая токсикологическим отделением больницы № 33 Нижнего Новгорода Светлана Мудрова рассказала, что 95% отравлений ядовитыми грибами возникают из-за ошибок в определении съедобных и токсичных видов. Второй причиной являются ошибки в приготовлении, такие как недостаточное время варки или игнорирование необходимости предварительного вымачивания в воде для некоторых видов грибов, сообщает ИА «Время Н» .

Любители грибов, занимающиеся «тихой охотой», могут ошибочно принять лисички за ложные лисички, сыроежки — за бледные поганки, маслята — за перечные грибы, а опята — за ложные опята, рассказали эксперты областного министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Они также отметили, что белый гриб имеет «двойников», таких как сатанинский гриб и желчный гриб.

Серьезные отравления возникают также у тех, кто намеренно употребляет ядовитые грибы, стремясь достичь наркотического или галлюциногенного эффекта, поделился руководитель реанимационного и интенсивного отделения больницы № 33 Нижнего Новгорода Константин Мокров.

«Наиболее фатально протекает употребление в пищу бледной поганки — это до 90% всех смертельных исходов, связанных с отравлением грибами», — отметил врач.

Он добавил, что уровень смертности, вызванной грибными токсинами, варьируется от 10% до 40% благодаря современным лечебным подходам. Ключевым прогностическим фактором исхода является соотношение количества съеденных грибов и массы тела пострадавшего, поэтому вероятность неблагоприятного исхода отравления грибами у детей выше.