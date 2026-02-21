Сантехник пожарил шашлыки в столичной квартире и получил 13 суток
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва»
41-летнего слесаря-сантехника задержали за то, что он жарил шашлыки в квартире в столице, сообщает «Осторожно, Москва».
Мужчина решил пожарить шашлыки, не выходя из дома. Он готовил мясо на внешней стороне оконной рамы квартиры. Также он выходил из дома, чтобы поругаться с соседями.
В соцсетях в день задержания в феврале москвич разместил фотографии шашлыка и неизвестной девушки с подписью: «Воспоминание о событии 7 лет назад».
На заседании мужчина признал вину и раскаялся. Так как его уже ранее привлекали к административной ответственности, то Нагатинский суд города назначил злоумышленнику 13 суток ареста по делу о мелком хулиганстве.
