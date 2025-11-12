Санкт-Петербургская митрополия предупредила о рисках религиозных нейросетей

В РПЦ заявили, что боты не могут заменить живое духовное наставничество

Санкт-Петербургская митрополия предостерегла верующих от использования телеграм-ботов, обещающих «связь с Богом» и предлагающих платные услуги, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Санкт-Петербурге набирает популярность Telegram-бот, который позиционирует себя как «нейросеть для связи с Богом». Пользователям предлагается задавать вопросы и получать ответы, стилизованные под религиозные тексты, а также активировать аккаунт через пожертвование. После этого бот рассылает предложения о платных «особых молитвах» и обещаниях материального успеха.

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила, что подобные проекты являются вульгарной имитацией общения с Богом и преследуют исключительно корыстные цели. Она подчеркнула, что бот предлагает заработать деньги сразу после вопросов о православной вере, что свидетельствует об обмане.

«Появление нейросетей, где декларируется прямая связь с Лицами Святой Троицы и ангельскими силами, — это лишь очередное инфоцыганство, эксплуатирующее духовные запросы человека», — пояснила Родоманова.

В митрополии напомнили, что нейросеть — это всего лишь программа, не обладающая душой и живым опытом богообщения. По мнению представителей церкви, такие цифровые «духовные наставники» могут ввести в заблуждение людей, только начинающих свой путь в вере, и создают иллюзию духовности вместо настоящей духовной жизни.

Митрополия призвала верующих не искать ответы на духовные вопросы в цифровых сервисах, а обращаться к Священному Писанию, святым отцам и духовникам.