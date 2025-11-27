Санкт-Петербург стал лидером по расходам на новогодние праздники в России

Санкт-Петербург занял первое место среди российских городов по расходам на новогоднее оформление и праздничные мероприятия, выделив на эти цели более 1,2 млрд рублей, сообщает Газета.ru .

Санкт-Петербург и Москва возглавили рейтинг городов-миллионников по объему расходов на подготовку к Новому году. Согласно аналитике системы «Тендерплан», в 2025 году Санкт-Петербург потратит рекордные 1,2 млрд рублей на праздничное оформление и мероприятия.

За последние пять лет расходы города на новогодние торжества выросли более чем втрое: с 401,9 млн рублей в 2020 году до более чем 1,23 млрд рублей ежегодно в 2024 и 2025 годах. Основные средства направлены на новогоднюю подсветку, ледовые и световые инсталляции, а также оформление главных городских площадей. Самый крупный контракт 2025 года — 91,1 млн рублей на проведение праздничных мероприятий.

В Москве расходы на Новый год в 2025 году составят 426,8 млн рублей, что сопоставимо с 2023 годом, но меньше, чем в 2024 году. Крупнейшие тендеры столицы связаны с оформлением районов ТиНАО и праздничной иллюминацией.

Рост расходов на новогодние праздники также зафиксирован в Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и Воронеже. В то же время Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфа и Омск сократили траты на праздничные мероприятия.

Эксперты отмечают, что увеличение расходов связано с желанием городов повысить туристическую привлекательность и развивать общественные пространства.