Самым активным читателем Подмосковья стал 6-классник Николай Хромов из Егорьевска

В 2024 году читателям библиотек Подмосковья выдали более 26 млн книг, 4,5 млн из которых было забронировано и получено через цифровой сервис «МОе Подмосковье» — это единая платформа и точка входа для региона с открытым доступом к сервисам и услугам культурно-досуговых и спортивных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самым активным читателем в Подмосковье стал шестиклассник из Егорьевска Николай Хромов. В прошлом году ему удалось прочитать 131 книгу и побить прошлый рекорд.

Сам Николай рассказывает, что книги не считает. Просто берет 7-8 штук на 2 недели и прочитывает по книге за пару дней. Это занятие ему очень нравится. Мальчик считает, что так он развивает свой кругозор, становится более успешным в учебе.

«Больше всего мне нравятся детективы, приключенческие романы и фэнтези, но также я люблю читать историческую, научную литературу, энциклопедии. Мне очень нравится серия книг Александра Волкова „Волшебник Изумрудного города“ и Клайва Льюиса „Хроники Нарнии“. Они захватывающие, интересные, я погружаюсь в них и ощущаю себя рядом с героями. Не раз перечитывал их. Еще я люблю книги Тамары Крюковой — их много в нашей библиотеке», — делится Николай Хромов.

У Николая читающая семья, мальчик берет пример с мамы и бабушки, которые проводят много времени за книгами, обсуждают их и делятся своим мнением. Мама Коли — Татьяна — учитель начальных классов школы № 2. Она считает, что для того, чтобы привить ребенку любовь к чтению, необходим личный пример.

«К сожалению, сейчас дети очень мало читают, это сказывается на их кругозоре, словарном запасе. Часто они не могут грамотно построить предложение, написать сочинение. Я считаю, что тягу к чтению нужно развивать. И прежде всего — своим примером. Потому что, когда родитель говорит ребенку „читай“, а сам книг в руки не берет, естественно, у него возникает некий диссонанс», — отмечает Татьяна Хромова.

Коля научился читать в 5 лет. В младшем школьном возрасте читал книги по очереди с мамой, а в 10 лет заявил, что теперь будет читать сам. Больше всего школьнику нравится читать, сидя дома на диване, в комфортной обстановке.

Егорьевская городская библиотека привлекает читателей большим количеством разнообразных досуговых занятий. Здесь действует порядка 52 направлений — различные виды творчества, в том числе рисование на воде, работа с эпоксидной смолой, работа в графическом редакторе, технические, интеллектуальные, музыкальные кружки. Ожидая начала занятия, многие дети берут в руки книги или журналы и читают. Библиотекари отмечают, что нет дня, когда бы в библиотеке не было читающего ребенка. Тем более, что фонд насчитывает порядка 35 тыс. книг.

«У нас есть читательский клуб „Мы читаем сказки вслух“. Каждую субботу мы их разбираем и изучаем всех героев. И совсем недавно мы запустили проект, направленный на детей-сирот. Мы пишем с ними произведения, по которым снимаем мультфильмы», — рассказала заведующая городской библиотекой Дарья Галицкая.

Будущим читателям юный Николай Хромов, его мама и библиотекари советуют найти свой жанр, тогда книга обязательно увлечет в свой многогранный мир!

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.