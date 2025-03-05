Самый кровавый законопроект: в Нижнем Новгороде заступились за бродячих собак

В Нижнем Новгороде общественники выступили против потенциальных поправок в законодательстве, легализующих усыпление бродячих животных, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на благотворительный фонд «Сострадание НН» в соцсетях.

Активисты призвали граждан направлять обращения в Государственную Думу и президенту с целью предотвращения принятия данного законопроекта.

«Подготовлен самый кровавый и безумный законопроект нашего времени», — отметили представители фонда.

Они считают, что под предлогом защиты детей от безнадзорных животных Госдума может разрешить их убийство. Нельзя позволить, чтобы данный законопроект, направленный на борьбу с последствиями безответственности, подлости и невежества людей, а не с истинными причинами появления животных на улицах, был утвержден, добавили общественники.