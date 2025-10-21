Самый бюджетный участок за неделю реализовали на торгах в округе Егорьевск

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. С 13 по 17 октября в Московской области проведено 88 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок за 25 тыс. руб. в год реализован в муниципальном округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в муниципальном округе Егорьевск. Данный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток, расположен в деревне Прохорово. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 24 907 рублей в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в муниципальном округе Егорьевск победителям аукционов уже передано в аренду 26 земельных участков, а в собственность — 24 земельных участка.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

