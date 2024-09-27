Самые редкие имена новорожденных назвали в Королеве в 2024 г

Выбор имени для ребенка является одним из важных аспектов после его рождения. Это индивидуальное решение каждой семьи. Одни предпочитают традиционные имена, а другие выбирают редкие и необычные имена, чтобы выделить своего ребенка среди других, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В этом году в Управлении ЗАГС по городскому округу Королев зарегистрировано уже более 1100 новорожденных. Среди имен для мальчиков самыми редкими оказались Аркадий, Вениамин, Гордей, Радмир, Севастьян, Серафим, Феликс, Юлиан, Ян, Яромир. Для девочек самыми редкими именами стали Аглая, Агния, Амелия, Ведана, Вита, Илария, Камелия, Лета, Оливия (Аливия), Яра.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в Московской области при регистрации рождения ребёнка родители могут получить выплату на приобретение средств, предназначенных для ухода за новорожденными, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.