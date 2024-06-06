Самые посещаемые пляжи назвали в Подмосковье за прошедшие выходные

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости пляжей в городских округах региона с 1 по 2 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые популярные пляжи за прошедшие выходные: зону отдыха «Волкуша» в Лыткарине посетили более 9 тыс. человек; городской пляж у озера Сенеж в Солнечногорске — более 8,4 тыс. человек; Кореневский карьер в Люберцах — более 7,1 тыс. человек; пляж в парке «Солнечный берег» Талдома — более 5,7 тыс. человек; набережную в селе Ильинское в округе Красногорск — более 4,5 тыс. человек; пруд в селе Петрово-Дальнее округа Красногорск — более 4,5 тыс. человек; пруд на реке Синичка ГТС № 4 округа Красногорск — более 4,5 тыс. человек.

Для комфортного отдыха у гостей и жителей Московской области в летний сезон 2024 года проходит полная подготовка пляжных зонах отдыха. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1 000 кв. метров, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1 000 кв. метров до 3 000 кв. метров и вмещают от 200 до 1 000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3 000 кв. метров, на них может расположиться более тысячи человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные — на загородных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.