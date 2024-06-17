Самые посещаемые карусели назвали в Подмосковье за прошедшую неделю

В Подмосковье привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 10 по 16 июня. За прошедшую неделю аттракционы посетили 25,26 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Сергиевом Посаде — более 5,6 тыс. человек; Ногинске — более 4,4 тыс. человек; Воскресенске — более 3,8 тыс. человек.

Аттракционы были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательное времяпрепровождение с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Время работы каруселей в Подмосковье: с 11:00 до 20:00; в Домодедове — с 11:00 до 19:00. Выходные дни: понедельник, вторник; в Домодедове — без выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.