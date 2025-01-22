Samsung представила Galaxy S25 Ultra от 159 990 рублей

В России начнут продавать новые Samsung Galaxy S25 Ultra от 159 990 рублей

В России начнут продавать новые Samsung Galaxy S25 Ultra от 159 990 до 209 990 рублей с искусственным интеллектом, сообщает портал 3dnews.ru .

Корпус смартфона выполнен из титана, экран покрыт стеклом Gorilla Armor 2. В комплекте есть стилус.

Процессор модели Qualcomm последнего поколения — Snapdragon 8 Elite с 12 Гбайт оперативной памяти и до 1 Тбайт флеш-памяти.

Устройство может распознавать изображения, искать по голосу фотографии или менять настройки.

В России новые смартфоны Samsung появятся вместе с мировым стартом продаж. Их стоимость от 179 990 до 209 990 рублей в зависимости от емкости памяти.

Также будут доступны флагманы поменьше — Galaxy S25 и S25+. Устройства внешне напоминают модели Galaxy S прошлого года, с немного скругленными торцами сверху и снизу, а также тонкими рамками вокруг дисплея.