Самозанятых Подмосковья приглашают на бизнес-форум 11 сентября

11 сентября в Москве пройдет форум для подмосковных самозанятых «Мой бизнес. Самозанятые. Путь к успеху». Форум завершит серию спецкурсов для самозанятых, которые проводились центром «Мой бизнес» Московской области в августе и сентябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В программу форума входят выступления бизнес-экспертов, воркшопы и мастер-классы от лидеров отраслей, где работает и развивается множество самозанятых жителей Московской области. Среди них — мода и стиль, красота, кулинария, кондитерское дело и другие сферы. Также гостей ждет ярмарка косметики и свечей, украшений и аксессуаров, кондитерских изделий и одежды.

Спикеры расскажут об успехе в профессии. Среди них эксперт по невербальным коммуникациям и кинетическому имиджу человека Михаил Дементьев, основатель одного из брендов одежды Илья Булычев, создатель производства собственной косметической линии Татьяна Кирилловская, основатель федеральной сети мужских парикмахерских Василий Михайлов, звездный кондитер Марина Синицкая, СЕО и управляющий партнер в компании BML Дмитрий Мун, fashion-эксперт Антон Копылов.

К участию в форуме приглашаются как опытные, так и начинающие предприниматели из числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей на НПД, проживающие и ведущие свою предпринимательскую деятельность в Московской области.

Мероприятие пройдет 11 сентября в «Яровит Холле» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 26. Начало — в 14:00.

Регистрация на форум открыта до 13:00 11 сентября на сайте: www.forum-mo.ru. Участие бесплатное, количество мест ограничено. На сайте также представлена подробная программа форума.

Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.