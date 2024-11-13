Самозанятых Подмосковья приглашают на бесплатные бизнес-тренинги 21 ноября

21 ноября в Москве стартует серия бесплатных очных бизнес-тренингов, ориентированных на самозанятых предпринимателей Московской области. Обучение организовано центром «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Тренинг «Построение личного плана развития. Проектирование личного бренда» направлен на решение важных задач, таких как определение лидерских качеств, разработка личных стратегий и интеграция их в общую деятельность. Программа включает в себя развитие навыков понимания структуры мышления предпринимателей, формирование собственной стратегии и предоставление инструментов для адаптации этой стратегии к изменяющимся обстоятельствам и задачам.

Спикером выступит руководитель корпоративного блока Высшей школы предпринимательства ФЭБ Финуниверситета, преподаватель, нейропсихолог, эксперт в области международных образовательных программ для лидеров бизнеса Ирина Нечаева.

На тренинге «Легализация деятельности на старте бизнеса» слушатели познакомятся с юридической средой для ведения бизнеса и налоговым окружением, узнают об эффективных инструментах для достижения поставленных целей. Также они рассмотрят вопросы безопасности предпринимателей и управления правовыми рисками.

Спикером выступит управляющий директор блока среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.

Оба мероприятия пройдут 21 ноября на площадке Высшей школы предпринимательства Финуниверситета по адресу: г. Москва, Кибальчича, д. 1. Тренинг «Построение личного плана развития. Проектирование личного бренда» стартует в 10:00, продолжительность 3 часа. Тренинг «Легализация деятельности на старте бизнеса» стартует в 14:00, продолжительность 3 часа. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте. Участие бесплатное.

Больше информации об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья можно найти в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.