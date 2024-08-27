Самозанятых Подмосковья 30–31 августа ждут на бесплатный курс «Столярное дело»

Центр «Мой бизнес» Московской области продолжает бесплатные спецкурсы для самозанятых региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, 30 и 31 августа состоятся мастер-классы в рамках спецкурса «Столярное дело», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В первый день курса, 30 августа, состоится тренинг «Токарная обработка», который проведет мастер-преподаватель Андрей Громов. Слушатели узнают об истории токарного дела, существующих видах станков и приспособлений, о различных направлениях работ по дереву — от столярного ремесла до художественной обработки. Занятие пройдет с 12:00 до 14:30.

Затем с 15:00 до 17:30 мастер-преподаватель Алексей Новиков проведет тренинг «Резьба по дереву». Участники научатся приемам работы с инструментом для резьбы по дереву, логике построения орнамента и вариантам его исполнения. По итогам тренинга каждый участник сможет унести с собой самостоятельно изготовленное панно — рельефное изображение цветка.

Во второй день курса, 31 августа, запланирована встреча с художником миниатюрной живописи Асей Леоновой. Ее тренинг «Роспись» пройдет с 12:00 до 14:30. Участники распишут деревянную шкатулку в одном из предложенных восточных стилей, научатся пользоваться морилкой для дерева, использовать акриловые краски, работать разнообразными кистями, покрывать готовое изделие финишным покрытием.

Затем, с 15:00 до 17:00, резчик по дереву, основатель Ложкарного клуба Никита Гирнык проведет тренинг «Кумико»: познакомит с историей и технологией этого декоративно-прикладного искусства, на конкретных примерах покажет все этапы изготовления. После чего участники из заранее заготовленных липовых «баклуш» сами вырежут деревянную ложку по образу традиционной ложки из далекого прошлого.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте ( https://speckurs-mo.ru ). Регистрация открыта до 30 августа.

Адрес проведения мастер-классов: Москва, 1-й Красносельский переулок, дом № 9а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.