Самозанятых мытищинцев ждут на программе наставничества

сегодня в 12:28

В Мытищах 15 октября стартует программа наставничества для самозанятых. Курс обучения продлится 3 недели, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К участию в программе приглашаются самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ведущие предпринимательскую деятельность и зарегистрированные в Подмосковье.

Приходите на обучение, если хотите поработать с наставником над своей новой идеей или улучшением текущего проекта. В ходе занятий вы сможете определить сильные и слабые стороны бизнес-проекта, получить новый взгляд на развитие бизнеса, составить новые каналы продаж и стратегию развития, прокачать свои знания и навыки на вебинарах и тренингах.

Участие бесплатное. Но количество мест строго ограничено. Заполнить анкету можно по ссылке.

В программе обучения запланировано проведение вебинаров по следующим темам: «Метод JTBD — как понять истинные потребности клиентов», «Продажи», «Продвижение в социальных сетях», «Личный бренд».

В финале пройдет очный тренинг-практикум, посвященный отработке каналов продаж и разбору кейсов участников опытными экспертами.

Программа реализуется Центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.