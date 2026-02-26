Самовольный «захват» парковочного места: куда обращаться, если УК не реагирует
Фото - © Данил Руденко / Фотобанк Лори
Если управляющая компания не реагирует на самовольный «захват» парковочного места, жильцы вправе обращаться в надзорные органы, сообщила РИАМО юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.
«Если управляющая компания бездействует, а сосед продолжает незаконные действия, можно направить жалобу в надзорные органы, в жилищную инспекцию и прокуратуру», — сказала Асанова.
Она также рассмотрела эпизод, в котором сосед может угрожать вам.
«Если сосед угрожает расправой или повреждением имущества необходимо обратиться с заявлением в полицию. Доказательствами могут быть видеозаписи, скриншот личных сообщений либо в чате с угрозами, показания свидетелей», — отметила Асанова.
