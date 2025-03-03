Самостоятельность и мышление: китаянка рассказала, зачем поехала учиться в Россию

Российская студента из КНР, 25-летняя Чжан Синь заявила, что в ее родной стране образование в вузах РФ считается престижным и программа отличается вниманием к самостоятельному мышлению, сообщает «ФедералПресс» .

«Несмотря на внешние отличие, наши народы очень сближают культурные обмены. Мы одинаково ценим наше историческое прошлое, интересуемся искусством, культурой и наукой. Ну и конечно, фундаментальными аспектами для наших стран являются семья, дружба, трудолюбие», — сказала девушка.

Часто китайцы приезжают в Россию целыми семьями и остаются здесь. Учиться в РФ дешевле, чем в Китае.

Чжан Синь учится в Российском университете дружбы народов, ее выбор не был случайным. По ее словам, девушку заинтересовали глубокие исторические корни и уникальное литературное наследие, но пока ей трудно приспособиться к языковому барьеру и темпу жизни в Москве.