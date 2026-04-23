Самолет МС-21 пролетел над Жуковским в честь рождения города

В Жуковском почтили память Николая Егоровича Жуковского и возложили цветы к его памятнику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие прошло 23 апреля в честь Дня основания города.

Цветы к памятнику великому русскому ученому и отцу русской авиации возложили глава Жуковского Андроник Пак, депутат Государственной Думы, член Высшего совета партии Единая Россия Вячеслав Фетисов, руководители и представители градообразующих предприятий, местные депутаты, члены общественных организаций, Волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы, участники и ветераны СВО.

«Жуковский уникален и известен на весь мир своими градообразующими предприятиями, но главное богатство нашего города – его люди. От всего сердца хочу сказать спасибо каждому жуковчанину за ваш труд и преданность малой Родине. Давайте вместе хранить славные традиции Жуковского, беречь его богатую историю, вместе делать его лучше и комфортнее. Я уверен, что вместе с вами, активными и всем сердцем любящими свой родной город жителями, у нас непременно все получится», - сказал глава Жуковского.

Вячеслав Фетисов отметил, что Жуковский — это город, которым на протяжении десятилетий гордится наша страна. «Для меня, как для мальчишки, который когда-то мечтал о полетах и космосе, огромная честь и радость сегодня быть здесь среди вас. Низкий поклон Николаю Егоровичу, который опередил свое время и заложил тот фундамент, который спустя время дал возможность нашим выдающимся инженерам и конструкторам создавать те образцы авиационной и космической техники, которыми все мы гордимся».

В честь дня рождения города над сквером по улице Маяковского пролетел самолет МС-21, который пилотировали Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель первого класса Юрий Гуськов.

Активисты «Молодой Гвардии» станцевали для всех собравшихся вальс под песню, посвященную Жуковскому.