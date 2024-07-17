Самолет британских ВВС заметили над Харьковской областью Украины

Данные сервиса Flightradar показывают, что военный учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 британских ВВС пролетал в воздушном пространстве над рядом украинских областей. Об этом сообщает Газета.ru .

В частности, английский самолет увидели над Харьковом.

Воздушное судно заметили на радарах 16 июля в 18:26 по московскому времени. Самолет пересек воздушное пространство Кировоградской области Украины, а затем направился через Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Черниговскую области, подконтрольные ВСУ части Запорожья и ДНР.

Также в 01:32 он исчез с радаров. В это время самолет находился возле села Чабановка в Закарпатской области.