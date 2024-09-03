Самой популярной услугой на регпортале Подмосковья стала запись в секции

За неделю жители Подмосковья подали 67,5 тысячи заявлений, что стало рекордом с начала 2024 года. Запись в кружки и секции возглавила рейтинг самых популярных услуг на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы получить услугу «Запись в кружки и секции», нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму заявления и приложить сканы документов. Сервис позволяет одновременно подать заявки сразу в несколько кружков и секций. После этого необходимо дождаться ответа в личном кабинете.

Помимо записи в кружки и секции, в топ самых востребованных услуг за неделю вошли «Обслуживание единых карт Стрелка» (30,6 тыс.), «Выписка из домовой книги» (18 тыс.), «Запись в школу» (12,4 тыс.) и «Выдача и замена соцкарт жителя» (11,3 тыс.).

На региональном портале доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. Воспользоваться ими могут жители и предприниматели Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.