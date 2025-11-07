Изготовление самогона для личного употребления не нарушает закон, однако продажа даже соседям или друзьям уже считается незаконной, пояснил в беседе с РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

«На мой взгляд, государство проделало огромную работу для регулирования легального оборота алкоголя, но пока не преступала к регулированию остальных частей. Предлагаю разобрать самую распространенную ситуацию — „домашнее самогоноварение“. Законодательно нет ограничений по приготовлению человеком самогона для себя, можно изготавливать для себя и угощать друзей на домашних посиделках», — разъяснил Терентьев.

Он пояснил, что «домашнее самогоноварение» становится незаконным, когда человек начинает продавать самогон соседям, друзьям и родственникам за деньги.

«Факт сбыта можно доказать только контрольной закупкой, либо в рамках уголовных дел в случаях отравлений алкогольной продукции. Привлекают за факт продажи домашнего алкоголя не часто, так как нет достаточного ресурса по выявлению данных нарушений. Следственные органы приступают к расследованию только в случае, если случаются отравления или отравления с летальным исходом, в результате употребления алкогольной продукции», — рассказал эксперт.

