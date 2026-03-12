Самого юного террориста России арестовали по новому уголовному делу

Никита Уваров* 19 марта должен был освободиться из заключения. Однако этого не произойдет, поскольку парня заключил под стражу Советский районный суд Красноярска, сообщает NGS24.RU .

20-летний Уваров* останется в СИЗО. В феврале в отношении преступника возбудили новое уголовное дело из-за участия в экстремистской организации по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России. По информации правоохранителей, в феврале и июле 2025 года парень позиционировал себя участником движения и информировал иных заключенных о его правилах, законах.

В феврале 2022-го Уварова* приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в обучении терроризму. Остальным фигурантам дали условные сроки.

Дело было возбуждено после того, как молодых людей задержали в связи с расклейкой листовок с критикой России. Уваров* сидит в СИЗО-1 Красноярска.

* Физлицо внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ.

