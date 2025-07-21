«Самое то»: жители Красногороска из-за мегаливня перемещаются по городу на сапах
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В Красногорске жители комплекса «Новая Рига» адаптировались к дождливой погоде, проявив находчивость. Они используют сапборды для передвижения по улицам, сообщает 360.ru.
«Для сапов самое то! Неудобно телефон держать, правда, но ничего страшного», — отметил один из местных жителей.
Хотя точная глубина луж не уточняется, судя по фото легкового автомобиля, погруженного в воду до бампера, можно предположить, что уровень воды достиг примерно 15 сантиметров.
В течение ночи и утра в отдельных районах Московской области выпало рекордное количество осадков, достигающее месячной нормы. Например, в Зеленограде выпало до 91 мм осадков при обычной норме в 85 мм.
Кроме того, подземный переход на станции Павшино МЦД-2 в Красногорске был затоплен почти до потолка. Многим пешеходам приходилось снимать обувь.