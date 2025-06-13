Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 руб
РИА Новости: в столовой Госдумы стоимость блюд начинается от 15 рублей
В столовой Госдумы стоимость самых дешевых блюд начинается от 15 рублей, сообщает РИА Новости.
В меню представлены такие позиции, как «морковь свежая тертая» и «капуста ранняя натуральная». Их стоимость — 15 руб. за 60 граммов.
Также в столовой Госдумы можно купить «бульон куриный с яйцом». Он стоит 120 руб. за 250 граммов.
Самое дешевое второе блюдо — «блинчик с черной смородиной». Его цена — 130 руб. Кроме того, в столовой «сало соленое», которое стоит 90 руб. за 30 граммов.
Ранее родители пожаловались на условия в детском лагере под Туапсе. По их словам, по кроватям детей бегают клопы и тараканы, а в столовой плохое питание.