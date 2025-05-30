Клопы и тараканы: родители пожаловались на условия в детском лагере под Туапсе

Родители пожаловались на детский лагерь в Краснодарском крае. По кроватям детей бегают клопы и тараканы, а в столовой плохое питание, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Жительница Реутова, муж которой является участником СВО, рассказала, что ее дочь получила путевку в оздоровительный лагерь от туроператора «СЕВИЛ». Девочка была направлена в санаторий «Золотой колос» в поселке Новомихайловском Туапсинского района.

По словам женщины, дети отправились в лагерь 27 мая. Дорога заняла 1,5 дня на поезде. Вскоре они позвонили в слезах и пожаловались на плохие условия.

Дети утверждали, что на постельном белье были обнаружены клопы и тараканы, в комнатах ощущается запах плесени, а в столовой — некачественное питание. После жалоб родители позвонили в соцзащиту, которая выдавала детям путёвки. Там пообещали разобраться в ситуации.

По словам родителей, вчера в лагерь был направлен представитель туроператора, а также предоставлена информация в министерство, но никаких изменений не произошло. При этом руководство лагеря перестало отвечать на звонки, а вожатые отказываются брать трубки. Из-за жалоб дети предоставлены сами себе и ими никто не занимается.