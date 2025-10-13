Самбисты из Реутова завоевали 13 медалей на турнире памяти Челомея

В Реутове состоялся XXIX Всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти выдающегося советского академика и ученого Владимира Челомея. Соревнования, ставшие уже традиционными, собрали на своей площадке более 600 юных самбистов из Москвы, Московской области, Владимира, Тулы, Уфы, Красноярска и других регионов России, что подчеркивает высокий статус и престиж состязаний. В ходе напряженной борьбы спортсмены разыграли 30 комплектов наград, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Победители и призеры в своих весовых категориях были удостоены медалей, кубков и ценных подарков от спонсоров. Торжественности мероприятию придало присутствие почетных гостей, среди которых были президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, депутат муниципального Совета Реутова Константин Байгушев, а также прославленные мастера спорта по самбо Михаил Илинич и Сергей Кольчугин.

Особенно успешно на домашнем турнире выступили воспитанники реутовской школы самбо, завоевавшие в общей сложности 13 медалей различного достоинства. В возрастной группе 2015–2016 гг. р. в весовой категории до 24 кг весь пьедестал почета заняли реутовчане: золотую медаль завоевал Савелий Горяинов, серебряную — Михаил Перлов, а бронзовую — Борис Ходжаян. Серебряными призерами также стали Роберт Багирян (в/к 27 кг) и Максим Фролов (в/к 50+ кг). Среди спортсменов 2013–2014 гг. р. на высшую ступень пьедестала поднялся Федор Кудряшов (в/к 31 кг). В этой же категории бронзу взял Ярослав Гриднев. Серебряные награды в копилку сборной города принесли Алихан Гаджимурад (в/к 50 кг) и Матвей Богданов (в/к 55 кг), а бронзовым призером стал Эмир Сайфетдинов (в/к 60 кг). В старшей возрастной группе (2011–2012 гг. р.) чемпионами турнира стали Максим Белов (в/к 54 кг) и Руслан Гаджимурадов (в/к 59 кг). Бронзовую медаль завоевал Леонид Бокша (в/к 65 кг).

Нынешний турнир стал двадцать девятым по счету. Впервые соревнования памяти академика В. Н. Челомея прошли в 1996 году и с тех пор стали важным событием в спортивном календаре страны. Организаторы отметили, что в следующем году состоится юбилейный, тридцатый турнир, и ожидается, что конкуренция на нем будет еще более серьезной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.