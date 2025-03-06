Самая нежная традиция: как правильно выбрать тюльпаны на 8 Марта

Букет красных тюльпанов говорит о страстной любви, а розовых — о новых чувствах

Тюльпаны — самые популярный подарок женщинам на 8 Марта: у этих цветов богатая история и широкий символический спектр, сообщает Общественная Служба Новостей .

Считается, что в дикой природе тюльпаны появились в Центральной Азии, куда их завезли из Османской империи еще в 9-10 веках. Слово «тюльпан» переводится как «тюркский шлем»: по форме он действительно напоминает эту часть военной амуниции. Намеренно выращивать тюльпаны начали на территории современного Ирана и Турции.

Согласно тюркской мифологии, первые тюльпаны были белого цвета, красными они стали из-за самоубийств от несчастной любви и запретов на браки.

Красные тюльпаны говорят о страстной и пылкой любви, белые цветы в подарок могут подчеркнуть теплоту и искренность отношений или тонкость чувств, а нежно-розовые бутоны скажут о трепетности и только зарождающихся чувствах. Фиолетовые цветы получит загадочная женщина, а яркие бутоны напомнят о теплом солнечном лете.

Самым оптимальным букетом будет набор из 9-11 цветов.