Самая большая в России коллекция сувенирных хрюшек увеличилась на 134 экспоната в Павловском Посаде

На сегодняшний день общая коллекция музея насчитывает около 6 тысяч сувенирных поросят. Материал из которых сделаны фигурки абсолютно разный, это стекло, пластик, бумага, ткань, солома, железо, фарфор, дерево. Особо бережно сотрудники музея относятся к хрюшкам из тутового шелкопряда и кости мамонта. Коллекция сувенирных поросят является самой большой в России. Здесь можно увидеть различные предметы быта, выполненные в образе главного животного выставки, колокольчики, матрешки, шахматы, картины, музыкальные инструменты и многое другое. Некоторые экспонаты могут издавать звуки, вращаться. Среди игрушек в музее представлены три работы супруги Леонида Ярмольника Оксаны Ярмольник.

«Мы благодарим Юлию Кравцову и ее маму, которая собирала эту коллекцию за такой великолепный подарок. Она даже записала каталог своих Хрюников! Наша коллекция постоянно увеличивается благодаря таким увлечённым и щедрым людям», — отметило руководство музея.

Открытие коллекции состоялось 12 января 2019 года. Коллекцию в дар музею передали московская семья Волковых. Именно с нее и начался путь уникальной экспозиции.

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