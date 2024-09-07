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Самая большая в мире набережная появится на Оке в Серпухове

Самая большая в мире набережная появится на реке Оке в городском округе Серпухов. Длина общественного пространства составит 35 км, сообщает пресс-служба общероссийского движения «Здоровое Отечество».

В субботу в рамках развития проекта «Большой Серпухов» открыли первый участок набережной.

Часть общественной зоны была построена за 6,5 месяцев. Амбициозный проект будет реализован при поддержке государственных и частных инвестиций. Новая точка притяжения горожан и туристов позволит увеличить муниципальный бюджет в несколько раз.

«Сегодня в рамках спортивного праздника открыли 3,5 км набережной — это лишь небольшой кусок задуманного. Мы надеемся, что это место станет зоной притяжения спортивной активности для всего юга Подмосковья», — сказала руководитель общественного движения Екатерина Лещинская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион должен соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.