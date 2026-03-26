сегодня в 18:20

«Сама себя покрестит»: ростовчанин пожаловался на дорогой обряд крещения ребенка

Житель Ростова-на-Дону пожаловался в соцсетях на дорогой обряд крещения ребенка в городских православных храмах.

Мужчина утверждает, что в текущем году индивидуальный обряд крещения ребенка стоит 10 тыс. рублей, общий — 5 тыс. рублей.

«Может быть подождать? Пусть она (дочь-ред.) вырастет, „десятку“ насобирает и сама себя покрестит», — рассуждает шокированный ценами ростовчанин на видео.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Часть граждан раскритиковали мужчину, отметив, что батюшке тоже «нужно кормить семью и оплачивать коммунальные услуги». Некоторые же поддержали мужчину, так как сами оказывались в подобных ситуациях.

