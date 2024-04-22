Салон красоты открыли на базе филиала колледжа «Энергия» в Реутове

На базе подмосковного колледжа «Энергия» открылся собственный салон красоты в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Салон открыл непосредственно директор колледжа Нерсес Нерсесян. Теперь ведущий специалист парикмахерского искусства — Мария Кравченко со студентками этой специальности в рамках прохождения производственной практики сможет оказывать бесплатные парикмахерские услуги жителям города ежедневно — стрижки, окрашивания и укладки.

На базе салона будет проходить трехмесячное обучение по профессиям «Парикмахер» и «Мастер маникюра». По окончании курсов обучающимся будет выдано свидетельство с присвоением профессии. Все желающие с 14 до 65 лет могут заявиться на курсы.

Салон находится по адресу: Реутов, Садовый проезд, дом № 1.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.