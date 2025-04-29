Салютов на 1 Мая в Кемерове не будет
В Кемерове не планируется запускать салюты в честь Дня весны и труда
Фото - © Evgenia Shevardina / Фотобанк Лори
В Кемерове праздничный фейерверк на 1 Мая не состоится, сообщает Сiбдепо.
Городская администрация проинформировала, что в честь Дня весны и труда салют не планируется.
На этой и следующей неделе россияне будут работать всего по три дня — с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая.
Ранее в Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», приуроченные ко Дню Победы.