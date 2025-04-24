Акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» стартовали в Кузбассе

В четверг в Кузбассе был дан официальный старт Всероссийским акциям «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Торжественная церемония в Кемерове прошла на Аллее Героев у мемориального комплекса «Слава кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сообщает Сiбдепо .

В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Илья Середюк, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, активисты «Движения Первых» и «Волонтеров Победы», юнармейцы, учащиеся вузов и школ.

По словам главы региона, георгиевская лента — это не только символ Победы, но и память о подвигах героев прошлых поколений. Принимая участие в подобных акциях, люди выражают глубочайшее уважение защитникам Отечества. До 9 мая добровольцы будут распространять георгиевские ленты среди жителей Кузбасса, а также информировать граждан о правильном способе их ношения. Вместе с лентой можно будет приобрести значок «Красная гвоздика». Заработанные средства направят на оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, отметил Илья Середюк.

В первые минуты акции «Георгиевская ленточка» губернатор Кузбасса надел на ветеранов ленты. В рамках мероприятия гости также насладились патриотической песней в исполнении кемеровского творческого коллектива.

В 2025 году в регионе планируется распространить более 700 тыс. георгиевских лент и 8 тыс. значков с изображением красной гвоздики. Акции стартовали не только в Кемерове, но и в других городах и округах области, включая Новокузнецк, Березовский, Белово, Беловский муниципальный округ, Прокопьевск, Топкинский и Чебулинский муниципальные округа, а также Междуреченск.