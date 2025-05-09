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Салют в честь 80-летия Победы начался в Москве

В Москве начался масштабный праздничный салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его запускают с различных точек столицы.

По данным СМИ, в текущем году количество залпов значительно увеличено — зрители смогут насладиться более 10 тыс. фейерверков различных типов, включая редкие патриотические узоры, такие как «звезда», «гвардейский крест» и символичный «салют Победы».

Фейерверк в российской столице будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Звезда» и другие.

В некоторых городах России фейерверки отменили из-за высокого уровня террористической опасности.